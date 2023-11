Jurečka: Příspěvek na bydlení se od prosince bude vyřizovat plně digitálně

Příspěvky na bydlení by mělo být od prosince možné vyřizovat plně digitálně. Vyřizování se tak zjednoduší. V televizi Prima CNN News to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Úřady práce vyplatily letos v září podle údajů ministerstva práce zhruba 272.400 příspěvků na bydlení. Před rokem to bylo 188.300 těchto dávek. Podle stínového ministra práce Aleše Juchelky z opozičního hnutí ANO se dá kvůli možnému zdražování energií očekávat růst počtu příjemců.

O příspěvek na bydlení mohou lidé žádat on-line od loňského léta. Formuláře se zjednodušily. Digitální vyřizování žádostí ale dosud nebylo možné. Plně elektronicky mohou úředníci zpracovávat zatím jen rodičovskou. Od prosince se má digitalizovat vyřizovací proces tedy i u příspěvku na bydlení. Jurečka už dřív řekl, že jako další by měl přibýt přídavek na děti a po něm i ostatní dávky.