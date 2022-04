Jurečka: Společný kandidát na prezidenta by mohl být znám do září

O možném společném koaličním kandidátovi na prezidenta by mělo být jasno nejpozději v září. Před zahájením sjezdu KDU-ČSL to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který obhajuje funkci lidoveckého šéfa. Ideálně by kandidát na prezidenta měl vzejít z celé vládní koalice Spolu a Pirátů se STAN, míní.

"Pro nás je klíčové, abychom dokázali zvládnout prezidentskou volbu tak, že příští prezident bude důstojným reprezentantem naší země, který bude spojovat občany, bude mít sílu a energii dělat prezidentský mandát naplno," řekl Jurečka.

Vládní KDU-ČSL zahájila volební sjezd v ostravském hotelu Clarion. Dnes odpoledne si zvolí vedení, pozici předsedy obhajuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který lidovce vede od ledna 2020. Zatím je jediným kandidátem, není však vyloučeno, že se někdo ke kandidatuře přihlásí až přímo na sjezdu. Sjezd skončí v neděli.