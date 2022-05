Jurečka ujistil, že vláda 5000 Kč na dítě ve středu schválí

MInistr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v pořadu CNN Prima News ujistil, že vláda ve středu schválí návrh příspěvku 5000 Kč na dítě. Ten měla vláda schvalovat už tento týden, podle Jurečky ale musí kabinet dopracovat „legislativní záležitosti“. Některá ministerstva se postavila k materiálu kriticky a upozornila na jeho nesoulad s ústavním pořádkem nebo právem EU.

„Příspěvek 5 000 na děti je příkladem chaosu. Dozvěděli jsme se, že je zákon v rozporu s Ústavou a unijním právem. Vyzval jsem pana ministra k rezignaci,“ oponoval Jurečkovi poslanec ANO Aleš Juchelka.

Příspěvek mají dostat rodiny s příjmem do milionu korun ročně hrubého na každé dítě do 18 let. A to i rodiče, kterým se dítě narodí do konce roku 2022. Vyplácet by se měl v srpnu a údaje o příjmech by měly zjišťovat úřady, řekl Jurečka.