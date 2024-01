Jurečka: Uprchlíkům by se mohl příští rok otevřít běžný systém dávek

Uprchlíci z Ukrajiny by mohli případně v příštím roce získat přístup do českého systému dávek. Umožnit to má digitalizace a dávková reforma. Informoval o tom ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Teď mohou příchozí z Ukrajiny s vízem k ochraně získat humanitární dávku, pokud má jejich domácnost příjem pod životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Žádat je možné digitálně. Ministerstvo práce postupně digitalizuje žádosti a vyřizování i u běžných dávek. Chystá také spojení příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a dětských přídavků do jedné podpory. Změny plánuje zavést za rok. Záměr zpřístupnit uprchlíkům systém dávek oznámil Jurečka už loni v únoru. Umožnit to mělo právě zjednodušení dávek i digitalizace. Humanitární dávka se měla přestat vyplácet. Lidé s vízem k ochraně by tak mohli stejně jako ostatní žádat o běžné příspěvky. Ministerstvo záměr pak ale přehodnotilo. Minulý rok v červnu ministr sdělil, že se systém podpor zatím příchozím otevírat nebude. Důvodem byl možný dopad na úřady práce i na výdaje. "Předpokládám, ale ještě samozřejmě o tom povedeme jednání a diskusi, že bychom s nástupem reformy dávkového systému v průběhu prvního pololetí roku 2025 uprchlíky překlápěli do reformovaného českého dávkového systému. Pak jsme schopni to zvládnout," řekl Jurečka. Uprchlíci mají v EU zatím ochranu do konce března příštího roku. Pokud by ruská invaze a válka dál trvaly, ochranu by členské země pravděpodobně znovu prodloužily.