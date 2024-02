Jurečka: V posledních měsících výrazně přibylo výhrůžek fyzickou likvidací členům vlády

Za poslední měsíce podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) výrazně přibylo výhrůžek členům vlády a slovních útoků na ně. Případy předal Jurečka policii. Výpady vůči ústavním soudcům po jejich stanovisku k valorizaci penzí odsoudil. Řekl to novinářům. Předseda Ústavního soudu (ÚS) Josef Baxa v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že on i jeho kolegové čelí po rozhodnutí o loňském mimořádném zvýšení důchodů množství urážek a výhrůžek. Podotkl, že ho razance veřejné diskuse zaskočila. Varoval před zpochybňováním nezávislých institucí. "Je naprosto nepřijatelné, aby tady bylo vyhrožováno členům Ústavního soudu. Myslím si, že v dospělé demokratické společnosti, kde všichni máme ctít to, že Ústavní soud je nezávislá instituce, tak vyhrůžky po jakémkoliv rozhodnutí - byť s ním nemusíme souhlasit - jsou něco naprosto nepřijatelného. Já toto jednoznačně odsuzuji. Nicméně musím říct, že i vůči mé osobě i jiným členům vlády za poslední měsíce výrazně přibyly různé verbální výhrůžky a útoky," řekl Jurečka. Dodal, že dlouhou dobu tyto výpady neřešil. Uvedl, že svůj přístup ale změnil zhruba před rokem a půl po útocích v Bratislavě. V říjnu 2022 střelec zavraždil v kavárně, kde se scházela komunita LGBT+, dva lidi. Po činu se objevily i případy schvalování útoku. "V okamžiku, kdy přichází výhrůžka na mou osobu či členy mé rodiny, kde jsou jakékoliv spojitosti s fyzickým násilím, předávám to Policii ČR. Tak jsem to dělal v posledních týdnech," řekl vicepremiér.