Jurečka: Vláda by mohla reformu penzí projednávat za čtyři až pět týdnů

Navrhovaný zákon s reformními změnami penzí by vláda mohla projednávat za čtyři či pět týdnů. Novinářům to po svém dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Uvedl, že prezidentovu podporu důchodové reformy vnímá dlouhodobě. Šéf resortu práce je přesvědčen o tom, že se penzijní novela stihne přijmout a začne platit v plánovaných termínech, tedy část už od příštího roku. Prezident by měl příští týden o chystaných opatřeních debatovat se zástupci opozičního hnutí ANO.

Reformní novela počítá třeba s pokračováním zvyšování důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, s nižším výpočtem nových penzí, se zavedením minimálního důchodu ve výši 20 procent průměrné mzdy či s dřívější penzí pro náročné profese. Ministr uvedl, že změny podrobněji představí v pátek na tiskové konferenci.