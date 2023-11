Jurečka: Vláda nabídla odborům využití neutracených peněz na zvýšení výdělků

Vláda se chce dohodnout na využití peněz, které letos resorty neutratí, na navýšení výdělků ve veřejném sektoru. Nabídla to odborům. O výši částky, kterou by bylo možné rozdělit, bude jasno v lednu. Před pondělní stávkou odborů proti záměrům kabinetu to dnes novinářům na dotaz ČTK řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kvůli stávce zrušil svou účast na jednání ministrů práce a sociálních věcí zemí EU, do Bruselu v pondělí nepoletí. Místo toho se chce setkat se stávkujícími a odboráři. Jít za nimi přímo na jejich demonstraci na pražské Malostranské náměstí se ale nechystá.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku, chystanému zvyšování důchodového věku, vysoké ceně energií, vysoké inflaci, nevyjasněnému navýšení minimální mzdy, ale také kvůli nenavyšování platů ve veřejném sektoru. Vláda s úpravou platových tarifů nepočítá, sumu na odměňování v rozpočtu snížila.

Ministr dodal, že k posílení rozpočtů resortů na odměny tak, aby se výdělky meziročně zvedly, vůle ve vládě je. Odbory požadují navýšení tarifů, tedy základu výdělku. Obávají se, že odměny pracovníci nedostanou. Stěžují si na vysokou inflaci a pokles kupní síly.