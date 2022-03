Jurečka: Vláda schválila návrh zákona s humanitární dávkou 5000 Kč pro uprchlíky

Uprchlíci z Ukrajiny by mohli dostávat humanitární dávku 5000 korun na pokrytí potřeb. Příchozí v nouzi by ji mohli pobírat opakovaně. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda, oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Sněmovna by zákon mohla projednávat zrychleně v legislativní nouzi. Norma by podle plánu měla platit dočasně, a to do konce března příštího roku. Prodlouží se také lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny na cizinecké policii ze tří na 30 dnů,

Podle návrhu zákona by humanitární dávka 5000 korun byla pro všechny, kteří se do Česka dostali po 24. únoru po začátku ruské invaze. Měla by pokrýt základní potřeby. Předpokládá se, že první pomoc ve výši 5000 korun bude vyplacena automaticky. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes ČTK sdělil, že do ČR se zatím dostalo asi 150.000 lidí. Jeho resort dosud udělil přes 90.000 víz ke strpění. Do Česka z Ukrajiny míří hlavně ženy s dětmi, muži kvůli mobilizaci zůstávají ve vlasti.

Uprchlíci z Ukrajiny budou moci v Česku nejspíš už brzy pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek. "Vstup na trh práce bude uprchlíkům z Ukrajiny umožněn okamžitě, nebude nutné povolení k zaměstnání. Schválili jsme to na vládě," uvedl Jurečka. Cizinci ze zemí mimo EU v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání.