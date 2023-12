Jurečka: Vláda schválila zvýšení podpory na bydlení pro zranitelné uprchlíky

Části uprchlíků se od ledna budou při výpočtu humanitární dávky zohledňovat vyšší náklady na bydlení, podpora se jim tak zvedne. Dětem, lidem nad 65 let či invalidům by úřad práce měl započítávat proti dnešku dvojnásobnou částku. V evidovaném bytě by jim při stanovení dávky uznal 6000 místo 3000 korun na měsíc, jinde pak 4800 místo 2400 korun na měsíc. Počítá s tím nařízení, které schválila vláda. Na tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podpora uprchlíků se změnila od července. Příchozím, kteří mohou pracovat, hradí stát nouzové ubytování v zařízeních pět měsíců. Dál ho platí jen zranitelným skupinám, mezi něž patří děti, studenti, rodiče dětí do šesti let, těhotné ženy, lidé nad 65 let, invalidé a postižení a jejich pečující. Humanitární dávka zahrnuje částku na živobytí i bydlení. Dostat ji mohou uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a nařízenými náklady na bydlení. Organizace na pomoc příchozím červencové omezení podpory kritizovaly. Varovaly před rozšířením práce na černo a zadlužováním uprchlíků. Části zadlužených pak bydlení doplácely. Ministerstvo problém řešilo poskytováním dávky mimořádné okamžité pomoci. V podkladech k nařízení uvedlo, že zvýšení částek má ale přispět k přestěhování lidí ze zařízení do bytů.