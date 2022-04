Jurečka: Základny NATO by v Česku mohly být v Přerově nebo Mošnově

Americké vojenské základny v Česku by mohly být v Přerově či Mošnově. Ve vysílání televize Prima to řekl ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL. Ministryně obrany Jana Černochová z ODS v sobotu Deníku N řekla, že o případném vybudování základen NATO bude jednat po Velikonocích ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem. Kabinet bude podle Jurečky téma teprve projednávat. Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, podle které mohou Američané v zemi využívat dvě vojenské základny.