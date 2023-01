Jurečka: Změny výpočtu předčasných důchodů by mohly platit již příští rok

Od ledna příštího roku by se mohly změnit valorizační mechanismy výpočtu předčasných důchodů. V České televizi to řekl ministr práce a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podíl lidí, kteří šli do penze předčasně, v Česku roste. Loni v září tvořili už skoro 29 procent všech starobních důchodců a důchodkyň, zatímco v roce 2010 to bylo 19 procent. Odchod do předčasného důchodu byl loni výhodnější kvůli mimořádným valorizacím penzí, informovalo o tom i ministerstvo práce.

Jurečka řekl, že loni na změny pravidel týkající se předčasných penzí bylo velmi málo času a letos chce tuto chybu z minulých let napravit. Předpokládá, že letos se už podobná situace jako loni opakovat nebude a zájem o předčasné důchody bude nižší.

Ministr považuje za problematické, že zhruba třetina lidí odchází do předčasného důchodu a chybí pak na pracovním trhu. Vede to podle něj k vyšší nákladům státu na penze i nižšímu výkonu ekonomiky. Dodal k tomu, že letos od února bude platit podpora pro zaměstnavatele, kteří na částečný úvazek zaměstnají lidi nad 55 let. Firmy podle Jurečky budou mít mírné slevy na odvodech.