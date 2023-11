K oslavám Sametové revoluce se poprvé ve funkci prezidenta připojil Petr Pavel

K oslavám výročí Sametové revoluce se na pražské Národní třídě připojil i prezident Petr Pavel. Oslav sametové revoluce se ve své funkci zúčastnil poprvé, u památníku potlačení studentské demonstrace položil věnec a jeho manželka Eva zapálila svíčku. Pavlův prezidentský předchůdce Miloš Zeman se vzpomínkových akcí na Národní třídě neúčastnil.

Podle Pavla je potřeba si spolu se 17. listopadem připomínat i lidi, kteří revoluci umožnili, kteří měli odvahu říct, že chtějí změnu. Kdokoli by se ale domníval, že vítězství demokracie je jednou provždy, mýlí se, řekl prezident. "K určitému oslabování demokracie dochází i v zemích, kde bychom to ještě před pár lety nikdy ani myšlenkou nepřipustili, jako Velká Británie, Spojené státy. Domnívat se, že Česká republika v tomto bude výjimkou, by byla iluze," uvedl. Pokud lidé chtějí mít svobodu rozhodovat se, svobodu ve vyjadřování, žít v bezpečné zemi, je třeba pro to den za dnem něco dělat, dodal. Instituce v Česku jsou nicméně podle prezidenta dostatečně silné, aby se vypořádaly s krizovým vývojem, pokud by došlo na ohrožení demokracie.

Ve všech demokratických zemích podle Pavla pro lidi s horšími sociálními a ekonomickými podmínkami nemá svoboda a demokracie takový obsah jako pro lidi, kterým se daří dobře. Proto je důležitá solidarita, zdůraznil. "Civilizovanost jakékoli společnosti se měří tím, do jaké míry je schopná postarat se o svoje slabší," řekl.