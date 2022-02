K osmdesátinám Ivana Mládka vycházejí jeho staré písně

Skladatel, textař, hráč na banjo, zpěvák, spisovatel a scenárista Ivan Mládek, který 7. února oslaví 80. narozeniny, nechystá vydání nových nahrávek. Vydavatelství Supraphon jeho jubileum připomíná výroční reedicí dvou alb jeho Banjo Bandu z let 1976 a 1977. Mládek využil koncertní pauzy v době protipandemických opatření a natočil s Banjo Bandem na vinyl s názvem Poslední křeč své starší písně. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Mládkovu skladbu Jožin z bažin zařadila do repertoáru svých pražských koncertů i slavná americká metalová kapela Metallica.

Mládek, který je autorem více než 400 písní, žádné nové skladby nechystá. "Natočili jsme už toho moc. Nepřehledně moc, stovky písní. Už asi 20 let nic nepíšu ani neskládám. Už tak se stává, že občas někde zaslechnu Banjo Band a tu nahrávku vůbec nepoznávám. Ani muziku, ani text, ani sebe nepoznávám. A to s mozkem zatím nic nemám. Prý. Využívám ho jen k vymýšlení obrazových námětů," podotkl. Vedle hudby píše humoristické povídky, recesistické pohádky a scénáře, maluje humorné obrazy a kreslí vtipy.