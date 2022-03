K trojici zákonů souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny se poslanci sejdou v pátek

K trojici vládních předloh souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny po ruské invazi do této země se poslanci sejdou v pátek ráno. Schůzi svolala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Návrhy zákonů má dolní komora projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Týkají se mimořádné ochrany uprchlíků a jejich přístupu ke zdravotním službám, vstupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení a vzdělávání.

Předloha o dočasném zavedení mimořádné ochrany uprchlíků jim zjednoduší cestu k získání pobytového oprávnění. Zajistí jim zdravotní péči vstupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Návrh zákona reaguje na dohodu ministrů vnitra států Evropské unie z minulého týdne.

Další z návrhů předpokládá, že i ti ukrajinští uprchlíci, kteří získali vízum za účelem strpění, budou moci v Česku pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek. Děti uprchlíků budou moci navštěvovat dětské skupiny, na místa bude přispíval stát. Běženci s postižením či ve vyšším věku by pak podle předlohy mohli zdarma využívat sociální služby. Předloha zavádí také pětitisícovou humanitární dávku, kterou by uprchlíci z Ukrajiny dostali automaticky. O další peněžitou pomoc 5000 korun měsíčně by už museli žádat, stát by ji vyplácel až pět měsíců.