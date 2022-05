K výročí jízdenek Interrail je možné projet Evropu vlakem za půl ceny

Evropská síťová železniční jízdenka InterRail je až do 10. května k dostání za mimořádně nízkou cenu. České dráhy zlevnily její globální varianty o 50 %. Sleva se týká jízdenek na jeden až tři měsíce. Jde o akci k 50. výročí založení jízdenky, upozorňuje web zdopravy.cz.

Díky akční nabídce Českých drah a společnosti Eurailgroup lze ušetřit až 10 000 Kč a získat celoevropskou jízdenku na dobu až 3 měsíce za poloviční cenu. Sleva platí pro globální jízdenky s platností 1, 2 nebo 3 měsíce v 1. i ve 2. třídě vlaků a pro všechny kategorie zákazníků od mládeže, přes dospělé po seniory. K jedné dospělé jízdence lze zároveň vystavit až dvě bezplatné jízdenky pro děti do 12 let.

Globální jízdenky Interrail lze během jejich platnosti použít kdykoliv a pro neomezený počet cest u železnic a trajektových společností, které jsou do nabídky zapojeny. Cestující tak získá vlastně neomezenou jízdenku pro své cesty, pouze v určených spojích, jako jsou některé rychlovlaky a noční spoje, je třeba zakoupit příplatek nebo rezervaci. Například tříměsíční globální jízdenka Interrail 2. třídy pro dospělé stojí běžně více než 22 000 Kč, od 6. do 10. května ji lze koupit za 11 275 Kč.

Jízdenky Interrail byly zavedeny 1. března 1972 s cílem podpořit cestování mladých lidí a studentů, umožnit jim seznámení s jinými zeměmi, národními zvyky a navázat mezinárodní přátelství mezi mladými lidmi. Z počátku byly určené pro velmi mladé lidi do 21 let, později se tato hranice zvýšila na 23 let a od roku 1979 na 26 let. Od roku 1988 jsou tyto jízdenky nabízeny pro všechny věkové skupiny.