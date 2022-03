Kabinet podpořil zákon, který zavádí mimořádnou ochranu uprchlíků

Česko patrně zákonem zjednoduší cestu k získání pobytového oprávnění pro lidi utíkající z Ukrajiny před válkou. Jak uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ukrajincům utíkajícím před ruskou invazí zajistí tento krok prakticky okamžitý přístup k práci, vzdělání či sociální podpoře. Sněmovna by mohla předpis v režimu legislativní nouze projednat v pátek.

Ministerstvo v návrhu uvedlo, že migrační vlna svým rozsahem představuje zcela mimořádnou situaci, s níž nemá Česko zkušenost. Využívat nynějšího zákona o dočasné ochraně cizinců na území ČR není podle vnitra možné. "Jím předpokládané procedury nejsou dimenzovány na aktuální rozsah migrační vlny," stojí v návrhu. Reálný počet uprchlíků, kteří nyní v zemi jsou, je podle odhadů okolo 150.000, sdělil dnes ČTK Rakušan. Na tiskové konferenci zopakoval, že mezi dospělými uprchlíky tvoří čtyři pětiny ženy, muži jsou převážně starší 60 let. Z celkového počtu migrantů je více než 55 procent dětí.

Do dětských skupin by mohly začít brzy chodit i děti ukrajinských uprchlíků. Na místa by přispíval stát. Běženci s postižením či ve vyšším věku by pak mohli využívat sociální služby, měli by je zdarma. Úhradu by zajistil rozpočet. Na tiskové konferenci to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Příchozí z Ukrajiny by mohli v dětských skupinách a sociálních službách podle návrhu zákona také pracovat. Potřebné vzdělání či praxi by doložili čestným prohlášením.