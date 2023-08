Kanaďan The Weeknd v pražských Letňanech představil aktuální i starší hity

Kanadský zpěvák The Weeknd vystoupil na letišti v pražských Letňanech. Hudebník vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye zaplněnému hledišti nabídl tucet písní ze svých posledních alb Dawn FM a After Hours i starší hity. Nechybělo ani množství převzatých písní vzniklých díky spolupracím The Weeknda s dalšími muzikanty. Koncert třiatřicetiletý rodák z Toronta na pódiu připomínajícím moderní ocelové město zahájil skladbou Take My Breath z loňské nahrávky Dawn FM.

Hvězda žánru R&B The Weeknd je jedním z největších hitmakerů posledního desetiletí. Na začátku letošního roku jako první umělec prolomil hranici 100 milionů posluchačů za měsíc na streamovací platformě Spotify.

Po koncertu skupiny Depeche Mode, který před týdnem přinesl problémy, se vedení Prahy obávalo dopravního kolapsu. Návštěvníci, kterých podle pořadatelů dorazilo 60.000, byli dopředu upozorněni, že v místě koncertu a okolí bude nedostatek parkovacích míst.