Kancléř Mynář zaútočil na předsedu Senátu. O Zemanově zdraví nic neřekl

Kancléř Vratislav Mynář svolal tiskovou konferenci. O zdraví prezidenta Miloše Zemana ale nic neřekl. Zaútočil na předsedu Senátu Miloše Vystrčila, který si vyžádal informace o zdravotním stavu prezidenta jak od Hradu, tak od vojenské nemocnice. Ta mu je už poslala. Mynář řekl, že Vystrčil a někteří jiní senátoři předvádějí pokrytectví. Jejich kroky vedou pouze ke snaze zbavit Zemana výkonu pravomocí. „Mediální hra, kterou vyvolal předseda Senátu svým dopisem, aby kancelář poskytla informace, měla sloužit jako vždy pouze ke zviditelnění. Tolik pokrytectví, které předvádí předseda Senátu, jsem v životě nezažil," řekl Mynář. Kancléř dále uvedl, že byl osobně u toho, když prezident v nemocnici podepsal rozhodnutí o svolání schůze Poslanecké sněmovny.

Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) odeslala dnes ráno předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) odpověď týkající se zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana. Obsah odpovědi kvůli dodržování zákona nemocnice nezveřejní. Vystrčil se v pátek z pověření vedení horní komory dotázal nemocnicea na prezidentův zdravotní stav a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Důvodem žádosti bylo mimo jiné to, že na obdobnou žádost od Kanceláře prezidenta republiky během minulého týdne odpověď nedostal. Vystrčil ČTK řekl, že zprávu nemocnice poskytl dalším členům vedení horní komory. Chce se poradit s právními experty mimo jiné na ochranu osobních údajů, "co je a co není možné zveřejnit".

Za pohrdání občany a ukázku devastace úřadu prezidenta označili pravicoví politici dnešní vystoupení hradního kancléře Vratislava Mynáře. "Nedozvěděli jsme se nic. Slíbil vyvrácení lží o prezidentově stavu. Nejvíc o něm lže on a celý hradní tým. Jen mlžení a pokračující devastace úřadu prezidenta, naprosté selhání, které nemá obdobu ve fungujících demokratických zemích," Senátorka a bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS). Senátor a prezidentský kandidát Marek Hilšer z klubu Starostů označil Mynářovo vystoupení za šaškárnu a pohrdání občany. "Odmítnutí otázek, na které má veřejnost nárok, jasně ukazuje, že úmyslem kancléře je zastírat, lhát a manipulovat. Veřejnost má právo znát, zda je prezident schopen vykonávat své pravomoci," uvedl.