Kandidát na ministra financí Stanjura: Rozpočtové provizorium bude nejdéle do března

Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura z ODS se dopoledne na zámku v Lánech potkal s prezidentem Milošem Zemanem. Na schůzce jednali například o státním rozpočtu nebo investicích. Rozpočtové provizorium by mělo být podle Stanjury nejdéle do března. Vláda je podle něj schopná připravit přepracovaný návrh rozpočtu na příští rok do šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února. Končící vláda navrhla rozpočet se schodkem 377 miliard korun, ale nastupující kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard. Možný budoucí šéf rezortu by chtěl změnit způsob projednávání rozpočtu a komunikaci kolem příprav. Nejdříve se podle něj na návrhu musí domluvit vláda jako celek, a následně návrh zveřejní.

Odpoledne by se měl prezident setkat ještě s kandidátem na ministra legislativy - Michalem Šalomounem za Piráty .