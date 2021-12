Kandidát na ministra práce Jurečka počítá se zavedením minimálního důchodu

Pravděpodobný budoucí ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v nové vládě, kterou utvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN), chce nejdéle do dvou let prosadit zásadní změny v systému penzí. V pátek o tom mluvil s prezidentem Milošem Zemanem na schůzce v Lánech. Zohlednit chce v penzích budoucí mistr počet vychovaných dětí. Počítá také se zavedením minimálního důchodu. Měl by být nejméně 10 tisíc korun. Novinářům řekl, že hlava státu k jeho vizím neměla výhrady. Jurečka chce prosazovat, aby se ve výši penze víc odrážela výchova dětí. Od roku 2023 se má důchod za každé vychované dítě zvednout o 500 korun, nejvýš však o 1500 korun. Tento zákon už je ale schválený, přijal se v minulém volebním období. Budoucí ministr ČTK po schůzce s prezidentem řekl, že rodičům by k důstojné penzi měla stačit výchova více dětí a bezdětní si budou muset na důchod výrazněji naspořit.