Kandidát na ministra školství Gazdík řešil s prezidentem distanční výuku i podobu maturit

Prezident Miloš Zeman s kandidátem na ministra školství Petrem Gazdíkem z hnutí STAN probral aktuální problémy českého školství i jeho vize do budoucna. Mluvili spolu necelou hodinu na zámku v Lánech. Prezident si tam zve jednotlivé adepty na členy chystané vlády, teď je zhruba ve třetině pohovorů. Prezidenta podle Gazdíka zajímala třeba podoba distanční výuky, a to, jak by se mohla zlepšit. Řešili spolu taky dlouhodobější otázky, třeba to, jak by mohly vypadat maturity. Gazdík řekl, že chce hledat politickou shodu. Tak, aby se podoba maturitní zkoušky neměnila téměř každý rok. *Stejně jako ostatní kandidáti na ministry, které už prezident přijal, i Petr Gazdík zdůraznil, že byl prezident velmi dobře připravený a orientoval se v odborné oblasti.