Kandidát na ministra zdravotnictví Válek je pro lockdown neočkovaných nad 60 let

Senioři se musí buď naočkovat, nebo budou v lockdownu, řekl Novinkám.cz kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Nevakcinovaní nad 60 let by podle něj například nemohli chodit do práce a měli by vyhrazené časy pro nákupování.

Epidemická situace v Česku se v posledních týdnech zhoršuje. Ve středu ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že počet nákaz mezi neočkovanými za poslední týden je více než šestinásobný na 100.000 než u očkovaných, u lidí nad 65 let asi trojnásobný.

Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo v říjnu mezi nakaženými 73,7 procenta neočkovaných, mezi hospitalizovanými 68,1 procenta a u lidí na jednotkách intenzivní péče 78 procent.