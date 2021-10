Kandidát na premiéra Fiala: Nové ministerstvo by pomohlo ČR s prosazováním svých zájmů v EU

Nedostatečná koordinace evropské politiky na vládní úrovni Česku znemožňuje prosazovat své zájmy v Evropské unii. V České televizi to řekl kandidát na premiéra a lídr koalice SPOLU Petr Fiala z ODS. Jeho koalice teď proto podle něj spolu s Piráty a hnutím STAN jednají o tom, že by vzniklo ministerstvo pro evropské záležitosti jako samostatný resort. Lepší koordinace evropské politiky je podle Fialy zásadní i proto, že Česko od července příštího roku přebírá předsednictví Evropské unie. Už dříve se objevily zprávy, že by v nové vládě mohl zasednout i nový ministr pro digitalizaci.