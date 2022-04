Kantar CZ: Volby by vyhrála koalice Spolu, hnutí ANO posiluje

Sněmovní volby by podle březnového volebního modelu agentury Kantar CZ vyhrála koalice Spolu. Uskupení tvořené ODS, lidovci a TOP 09 by dalo hlas 31,5 procenta voličů. Druhé by skončilo s 29 procenty hlasů hnutí ANO a na třetím místě by skončila koalice Pirátů a STAN s 15,5 procenta hlasů. Kdyby do voleb nešly koalice, ale jednotlivé strany, vyhrálo by ANO bývalého premiéra Andreje Babiše před ODS současného předsedy vlády Petra Fialy. Obě strany přitom oproti předchozímu průzkumu posílily. Výsledky volebního modelu zveřejnila Česká televize.