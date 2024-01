Kapacity českých středních škol by se příští školní rok mohly zvýšit o tisíce míst

Kapacity středních škol by se příští školní rok mohly zvýšit. Ve stávajících školách to má být o asi 8 800 míst. Vyplývá to z dat Ministerstva školství. Přes 8 200 míst by zároveň mohlo vzniknout na nových středních školách, kterých má v Česku přibýt 37. Většina z nich bude soukromých. Vůbec nejvíc by se kapacita středních škol měla navýšit v Praze. Kvůli silnému populačnímu ročníku byl například loni v Praze nebo ve středních Čechách enormní zájem o některé obory a nabídka škol neodpovídala zájmu uchazečů.