Kapacity středních škol by se měly příští rok zvednout až o 17.000 míst

Kapacity středních škol by se mohly v příštím roce navýšit až o 8790 nových míst v současných školách. Dalších zhruba 8000 míst by mělo přibýt ve školách novách. Těch by mělo vzniknout zhruba 33, většina z nich soukromých. Loni byl celkový počet míst na středních školách 687.500, z toho 200.000 neobsazených.

V některých regionech ČR byl loni nejen kvůli silnému populačnímu ročníku enormní tlak na kapacity středních škol. Největším problémům čelily školy v Praze a Středočeském kraji. Nabídka míst podle expertů neodpovídala zájmu žáků o studium. Letos by se podle ministerstva školství mělo na střední stupeň vzdělávání hlásit až 106.000 žáků.