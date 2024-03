Kardiologové usilují o zvýšení počtu ambulancí specializovaných na srdeční selhání

Kardiakům se nedostává po propuštění z nemocnice dostatečná následná péče, což se následně odráží v délce dožití. Kardiologové proto usilují o rozšíření specializovaných ambulancí srdečního selhání, které zatím fungují pouze ve velkých nemocnicích. Počet lidi se srdečním selháním navíc každoročně roste. Zhruba pětina pacientů navíc do roka od odchodu z nemocnice zemře.

Čísla by však mohla podle lékařů být výrazně nižší, pokud by pacienta okamžitě po propuštění z nemocnice převzal do péče ambulantní kardiolog. Kvůli nedostačující kapacitě specialistů se to ale ne vždy děje. Není výjimkou, že pacient dostane termín kontroly u lékaře až půl roku od propuštění z léčby. První dny a týdny jsou přitom pro úplné zotavení nejdůležitější.