Karlova univerzita poklepáním kamene zahájí výstavbu Kampusu Albertov

Karlova univerzita dnes poklepáním základního kamene zahájí výstavbu Kampusu Albertov, v kterém by měla vzniknout dvě nová vědecká a výuková centra Biocentrum a Globcentrum. Zástupci univerzity letos v červnu oznámili, že stavba by měla být hotová na konci roku 2025, tedy asi o tři roky později, než se původně plánovalo. Největší výstavba Karlovy univerzity v centru Prahy za posledních sto let by měla stát více než 7,8 miliardy korun. Univerzita ji chce financovat ze státního rozpočtu, dotací EU, vlastních zdrojů i úvěrů.

Biocentrum a Globcentrum by měla sloužit jako výuková a vědecká pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK. Pracovat by v nich mělo asi 1200 lidí.