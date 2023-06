Karlovarský festival: Z červeného koberce pozdraví Russell Crowe, Alicia Vikander a další hvězdy

Cenu prezidenta letos obdrží na závěrečném ceremoniálu americká herečka a režisérka Robin Wright známá z filmu Forrest Gump nebo ze seriálu Dům z karet. Doplní tak čtveřici hereckých osobností, které budou na festivalu také oceněny.

Robin Wright | Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii si převezme i držitel Oscara a dvou Zlatých glóbů herec a režisér Russell Crowe. Ten na festivalu také vystoupí se svou kapelou Indoor Garden Party a uvede film Master&Commander: Odvrácená strana světa. V něm ztvárnil postavu kapitán lodi, která dostane rozkaz zničit francouzskou loď – a tím zabránit přenesení Napoleonských válek do Tichomoří.

Cenu prezidenta festivalu dostane švédská herečka Alicia Vikander, která si zahrála například v snímku Ex Machina, Laru Croft v akčním filmu Tomb Raider nebo hlavní roli v romantickém dramatu Dánská dívka. Na festivalu uvede svoji novinku Královnin gambit, kde si zahrála manželku panovníka Jindřicha VIII, jehož ztvárnil Jude Law.

Ve jménu cti | Foto: Gaumont / Film Servis Festival Karlovy Vary

Cenu prezidenta festivalu si převezme i další z exkluzivních hereckých hostů - skotský herec, režisér a producent Ewan McGregor, držitel Zlatého Glóbu, ceny Emmy, dvou Evropských filmových cen a řady dalších ocenění. Na festivalu představí nový snímek Druhá šance, v němž si zahrál společně se svou dcerou Clarou, která je rovněž hostem v Karlových Varech.

Daniela Kolářová | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Karlovarský festival přivítá také francouzského herce a režiséra Vincenta Pereze. Uvede snímek Ve jménu cti, který režíroval, podílel se na scénáři, a také si v něm i zahrál. Znát ho můžeme z filmové adaptace Cyrano z Bergeracu, historického dramatu Královna Margot, dobrodružného snímku Fanfán Tulipán, pokračování kultovního filmu Vrána: Město andělů a mnoha dalších.

Z českých herců a hereček karlovarský festival ocení Danielu Kolářovou, a to na slavnostním zakončení, kde převezme Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii.

Soutěžní filmy

Karel Och | Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

Letošní 57. ročník festivalu nabídne několik programových sekcí. V rámci sekcí soutěžních jsou to Hlavní soutěž a Soutěž Proxima. V hlavní soutěži se postupně objeví jedenáct snímků. Je to o jeden méně než organizátoři plánovali. Na příkaz čínské vlády totiž museli producenti stáhnout snímek tamních filmařů. Čína to vysvětlila zhoršením vztahů s Českou republikou.

Festival zařadil do programu i téma ekologie. O křišťálový glóbus tak bude v sekci Proxima usilovat také studentský snímek "Brutální vedro".

Brutální vedro | Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

„Je to absolventský snímek. Je to takový hravý pohled do generace současných dvacátníků. Je to do jisté míry jejich manifest, který jsme ocenili, tím elegantním způsobem k tomu jak se vyjadřují dnes v naší zemi a který má takový jakoby nenápadný sci-fi podtext, který ale samozřejmě nic neubírá na vrstevnatosti," vysvětlil Českému rozhlasu umělecký ředitel festivalu Karel Och, proč diváci uvidí právě tento snímek.

Diváci se na festivalu mohou těšit také například na romanci Minulé životy, soudní drama Anatomie pádu, které získalo Zlatou palmu na festivalu v Cannes, finskou komedii Karaoke blues, která v Cannes vybojovala Cenu poroty, české detektivní drama Úsvit či adaptaci knihy Jáchyma Topola Citlivý člověk.

Jphny Depp ve znělce 57. MFF KV | Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

Festival bude letos provázet nová znělka s Johnnym Deppem. „Johnny Depp zažil před dvěma lety ve Varech obrovsky vřelé přijetí od diváků a fanoušků a díky tomu se stal naším velkým podporovatelem. Proto souhlasil s natočením znělky, i když jsme byli omezeni jeho náročným programem. Znělka se moc povedla a já věřím, že se Johnny Depp jednou do Varů vrátí i osobně,“ uvedl výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.