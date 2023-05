Karlovarský kraj představí školám památky UNESCO i formou divadla

S památkami UNESCO v Karlovarském kraji se budou moci seznámit žáci základních škol i formou hraných prohlídek. Karlovarský kraj se na tom dohodl s divadelní skupinou Jindřicha Skopce ze Západočeského divadla Cheb. Prostřednictvím mládeže chce kraj dostat do povědomí veřejnosti informace o výjimečnosti památek, lázeňských i hornických, v kraji. Hrané prohlídky by měly začít v květnu, řekl novinářům krajský radní Vojtěch Franta (Piráti). "V oblasti UNESCO jsme dospěli k tomu, že nejlepší bude pracovat s mladou generací, se žáky základních nebo středních škol. Plánujeme na květen, červen a pak září výjezdní prohlídky západočeských lázní v našich třech lázeňských městech, a to tak, kdy Jindřich Skopec a jeho pět kolegů by měli žáky provázet a formou živých obrazů jim připomínat nejvýznamnější momenty historie lázeňských měst," uvedl Franta. Hrané prohlídky jsou oblíbené například v Karlových Varech, kde je pořádá herecká skupina Viktora Braureitera. Jsou ale zaměřené primárně na turisty a návštěvníky města. Podle Franty ale ani řada místních obyvatel o výjimečnosti památek v regionu příliš neví. Proto budou primárním cílem zejména mladí, tedy žáci a studenti.