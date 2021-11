Karlovy Vary chtějí být hlavním sídlem Slavných lázeňských měst Evropy zapsaných v UNESCO

Karlovy Vary usilují o to, aby ve městě bylo sídlo hlavního managementu Slavných lázeňských měst Evropy zapsaných na seznam UNESCO. Město bylo na seznam světového dědictví zapsáno společně s dalšími deseti evropskými lázeňskými městy letos v červenci. Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) se o sídle vzájemné spolupráce 11 lázeňských měst bude teprve jednat. „Jako česká strana stojíme o to, aby vzhledem k tomu, že nositelem nominace byla Česká republika, bylo sídlo v Karlových Varech. Nejraději bychom byli, aby to bylo v Císařských lázních,“ uvedla primátorka. Jednání budou podle ní probíhat na začátku roku.