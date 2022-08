Karnevalový průvod Prague Pride dnes projde Prahou

Prahou dnes znovu po tříleté pauze kvůli covidu projde karnevalový průvod hrdosti Prague Pride. Duhovým pochodem vyvrcholí dvanáctý ročník týdenního lidskoprávního festivalu o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+).

"Důležité je říct, že festivalový průvod je tady opravdu pro všechny. Není pouze pro lidi z LGBT+ minority. V průvodu Prague Pride potkáváme rodiny s dětmi, starší lidi, mladší lidi, lidi se psy - je to široká škála lidí, kteří do průvodu chodí. A my jsme za to rádi. Průvod je něco, co lidi spojuje," řekl ředitel festivalu Tom Bílý. Očekává až 20 tisíc účastníků.

Na zhruba tříkilometrovou trasu by měl průvod vyrazit kolem 13:00. Přes ulici Na Příkopě by se měl dostat k náměstí Republiky, odtud pak Celetnou na Staroměstské náměstí. Pokračovat bude Pařížskou k Vltavě a odtud přes Čechův most a po schodech na Letnou. Návštěvníky se zhoršenou pohyblivostí, s kočárky či s malými dětmi dopraví od mostu nahoru autobus. V sadech bude následovat do 22:00 hudební program na šesti pódiích.