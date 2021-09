Karolína Plíšková postoupila do osmifinále US Open, Kvitová z turnaje vypadla

Tenistka Karolína Plíšková US Open ve 3. kole porazila Ajlu Tomljanovicovou z Austrálie 6:3 a 6:2. Turnajová čtyřka trefila dvacet es a na newyorkském grandslamu je pošesté za pět let v osmifinále.

Další soupeřkou finalistky US Open z roku 2016 Plíškové bude vítězka ruského souboje mezi letošní finalistkou Roland Garros Anastasií Pavljučenkovovou a Varvarou Gračovovou. Loni vypadla Plíšková na US Open ve druhém kole, ale předtím hrála zmíněné finále v roce 2016, pak došla dvakrát do čtvrtfinále a v roce 2019 si zahrála čtvrté kolo.

Naopak Petra Kvitová svůj zápas prohrála a z turnaje vypadla. Turnajová desítka v New Yorku nestačila na sedmnáctou nasazenou Marii Sakkariovou a řecké hráčce podlehla 4:6 a 3:6.