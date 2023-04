Každý desátý Čech nesplácí své pohledávky včas, nejčastěji kvůli ztrátě zaměstnání

V Česku mírně přibylo lidí, kteří mají závazky po splatnosti. Zatímco letos jich je deset procent, loni jich bylo sedm procent. Ukazuje to průzkum společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek. Lidé nesplácejí své závazky včas nejčastěji kvůli ztrátě zaměstnání. Nejvíc dluhů se zpožděním mají podle průzkumu u nebankovních společností - to se týká například krátkodobých půjček nebo nákupů na splátky. Víc než třetina závazků po splatnosti se pohybuje mezi padesáti a sto tisíci korunami. Největší podíl lidí, kteří mají dluhy po splatnosti vyšší než sto tisíc korun, tvoří lidé nad 65 let.