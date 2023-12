Ke 100. výročí vzniku tzv. Velké Ostravy se chystá řada akcí i nové muzeum

Ke 100. výročí vzniku takzvané Velké Ostravy chystá ostravský magistrát akce po celý příští rok. Hlavní část oslav se plánuje na červen. Kronikář městského obvodu Ostrava-Jih Petr Lexa Přendík řekl, že jednou z prvních bude otevření muzea v Jubilejní kolonii v Hrabůvce. Muzeum se bude nacházet ve Slezské ulici a otevře se počátkem února. "Je to taková bytová jednotka 1+1, která má ukázat, jak se žilo na konci 30. let v dělnické kolonii. Cílem je udělat byt, aby vypadal, že lidé z těch 30. let si teď prostě jenom odskočili a všechno v bytě nechali ležet," řekl Přendík.

Takzvaná Velká Ostrava vznikla sloučením sedmi moravských obcí v jeden celek. Nové město mělo takřka 114.000 obyvatel a bylo po Praze a Brnu třetím nejlidnatějším v Československu. Nynější Ostrava má asi o 170.000 obyvatel více a je stále na třetí příčce v ČR z hlediska počtu obyvatel.