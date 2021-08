Klienti pobytových sociálních služeb tvoří zhruba 11 procent obětí covidu

Koronavirová epidemie připravila do začátku srpna o život 3418 obyvatel domovů pro seniory, postižené a se zvláštním režimem. Klienti těchto pobytových sociálních služeb tak tvoří zhruba 11 procent obětí covidové nákazy v Česku. Vyplývá to ze souhrnné zprávy o dopadech covidu-19 na sociální služby, kterou připravila Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS). Podle ní sociální služby v ČR zvládly pandemii lépe než v cizině a podíl jejich obětí je mezi srovnávanými státy druhý nejnižší. Asociace poukazuje na to, že Česko patří k zemím s nejvyšším počtem zemřelých kvůli epidemii. Podíl úmrtí v sociálních službách má ale ve srovnání s jinými státy naopak nízký.