Kniha Šumava s chutí provádí po stovce restaurací, kaváren, bister a cukráren

Plzeňské nakladatelství Starý most vydalo knihu Šumavou s chutí. Je průvodcem po méně známých turistických místech a hlavně po stovce vyhlášených restaurací, kaváren, bister, cukráren a biofarem v plzeňské i jihočeské části hor. Taková kniha o Šumavě ještě nikdy nevyšla, řekl ČTK Petr Mazný, jednatel nakladatelství, které za 25 let existence vydalo 140 titulů s regionální tematikou.

"Vydali jsme přes 20 knih o Šumavě. Tahle jediná není ani o přírodě, památkách nebo historii, ale čistě o současných šumavských provozovnách. Pomůže návštěvníkům zjistit, kde se dá dobře najíst a napít. Podle autorky, fotografky Marie Šlehoferové z Plzeňska, musely navazovat na trasy výletů. Všechny poctivě navštívila, ochutnala a podle svého uvážení je do knihy zařadila," uvedl Mazný. Kniha je rozdělena do 13 oblastí od Železnorudska po Lipno včetně devíti hospod v Bavorském lese. Ukazuje pozapomenuté turistické cíle, které lidé mohou navštívit. "Rok jsme na tom pracovali, protože jsme ještě museli zachytit trasy méně tradičních výletů, které jsou pro fajnšmekry. Není to o Černém a Čertově jezeře, kam chodí každý," řekla Šlehoferová.

Podle Mazného nejsou v knize žádné recepty na šumavská jídla, ani ceny. "Ale zajímavosti o majitelích - jak se k hospodě dostali a proč podnikají na Šumavě, co nejraději vaří a podobně," uvedl. Kniha obsahuje řadu zajímavých podnikatelských příběhů - například zmrzlináře z Gelaterie Strážný u Volar, který se učil v italské Boloni a dnes u jeho krámku stojí fronty, kiosek Z mechu a kapradí na louce před Kvildou s vyhlášenými hamburgery, Café Bistro Na svahu na Zadově, které provozují mladíci nebo Rósta Kafe v Kašperských horách, které založila rodina s irskými kořeny.