Knižní trh měl namále, nakladatel vidí díky nulové DPH světlo na konci tunelu

Knižní trh měl v posledních letech namále, ale předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martin Vopěnka vidí díky nulové DPH světlo na konci tunelu. Nulová DPH na knihy, která začne platit od 1. ledna 2024, se mu jeví jako záchrana v poslední chvíli. Ceny nových knih by mohly být v budoucnu úměrně k mzdám na přijatelné úrovni. Vopěnka to řekl ČTK. Zástupci kultury se přitom obávali úvah ministerstva financí o zvýšení DPH na knihy z deseti na 14 procent a podle Vopěnky to vypadalo, že kultura bude "hlavním poraženým stabilizačního balíčku".

"Dalo by se říct, že covid jsme nakonec přežili o něco lépe, než jsme se na začátku obávali, protože lidé si ke knihám našli cestu přes on-line. Možná knihy v té době potřebovali více než kdy jindy. Druhá krize, energetická, vedoucí k inflaci, nás opravdu dostala. Letos došlo v některých měsících k výraznému poklesu tržeb. Knihy byly dražší a prodalo se jich podstatně méně kusů. Nulové DPH pro nás znamená světlo na konci tunelu, jinak bychom v letošním roce byli v hluboké depresi," uvedl Vopěnka.

Majitel nakladatelství Práh Vopěnka řekl, že nakladatelé si museli zvyknout na klesající počty prodaných knih i velmi úspěšných autorů. "Úspěšné tituly vydělávají na spoustu dalších, dříve se bestselleru prodalo 30.000 kusů, teď polovina, tak je to v ekonomice znát. Už se pohybujeme v jiných číslech, než jsme byli před covidem. Ale pořád je možné knihy vydávat a věřím, že s nulovou DPH je možné vydávat i širší škálu hodnotnějších knih," konstatoval Vopěnka.