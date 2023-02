Koalice bude jednat podle Jurečky o případných změnách výchovného

Vládní koalice bude jednat o případných změnách výchovného. Důvodem jsou vysoké výdaje. Rozhodnutí by mělo padnout v březnu. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Bonus 500 korun za vychované dítě se vyplácí od letoška. V tomto roce se počítalo s výdaji 19 miliard korun. V dalších letech bude suma vyšší. Nezavádění či zrušení výchovného doporučovala už loni Národní ekonomická rada vlády (NERV). Opatření považuje za nesystémové. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už loni uvedl, že by se výchovné mělo přehodnotit.

Bonus se vyplácí matkám či otcům na všechny jejich děti. Dostává ho ten z rodičů, který více pečoval. V Česku jsou to většinou ženy. Česká správa sociálno zabezpečení (ČSSZ) před nedávnem uvedla, že v lednu výchovné získalo 1,4 milionu žen za zhruba tři miliony dětí. Bonus se započítává do zásluhové procentní části penze, ve které se odrážejí odpracované roky a výše odvodů z výdělků. Spolu s tímto dílem důchodu se tak podle nynějších zákonných pravidel bonus má pravidelně valorizovat.

Ministr Jurečka a šéf vládních lidovců změny výchovného dosud odmítal. Výchovné se do zákona dostalo krátce před sněmovními volbami v roce 2021, a to až jako pozměňovací návrh poslanců.