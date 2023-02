Koalice chce uzákonit učitelské platy na 130 procent průměrné mzdy od roku 2024

Pedagogičtí pracovníci by od příštího roku mohli mít průměrný plat na úrovni 130 procent průměrné hrubé mzdy. Sněmovna poslala do třetího, závěrečného čtení, vládní novelu některých školských zákonů, která s tím počítá. Vliv na konkrétní výši mezd jednotlivých pedagogů ale budou mít ředitelé škol. Předloha také zavádí pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Terčem kritiky byla možnost vysokoškoláků učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách jako kvalifikovaní pedagogové i bez učitelského vzdělání. Třeba hnutí SPD chce tuto pasáž pozměňovacím návrhem z novely vypustit, tvrdí, že by hrozilo zhoršení kvality výuky. O pozměňovacích návrzích budou poslanci hlasovat ve třetím čtení.