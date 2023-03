Koalice navrhla, aby Sněmovna hlasovala o legislativní nouzi pevně v 16:00

Protesty opozice vyvolal požadavek koalice, aby Sněmovna stanovila pro hlasování o potvrzení stavu legislativní nouze ke schvalování snížení červnové valorizace penzí pevný čas na dnešních 16:00. Opozice k návrhu předsedy lidoveckých poslanců Marka Výborného vznesla desítku protinávrhů, další předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nechtěla připustit a nakonec vyhlásila přestávku v jednání na poradu zástupců poslaneckých klubů.

S přednostním právem vystoupil předseda SPD Tomio Okamura, který chtěl k legislativní nouzi ještě vystoupit s projevem. "Předseda klubu KDU-ČSL mi brání v projevu v tomto bodě. Mám připraveno 200 stran," prohlásil. Navrhl, aby Sněmovna o stavu legislativní nouze hlasovala v pátek ve 21:00. "To, že chcete okrást tři miliony důchodců, to si tady nevyboucháte," komentoval počínání zástupců koalice, kteří začali tlouct do lavic.

Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová pak chtěla od Pekarové Adamové zdůvodnění, proč některé poslance z možnosti podávat protinávrhy vyřadila. Koalice prosadila už ráno omezení řečnické doby v debatě o legislativní nouzi na nejvýše deset minut. Poslanci od té doby vedou spor, zda byl takový postup oprávněný, nebo ne. Do běžné debaty o legislativní nouzi je nadále přihlášených šest desítek poslanců.