Koaliční kompromisy jsou jediná možná cesta, reaguje Fiala na Rakušanovo video

Premiér a předseda ODS Petr Fiala považuje po letech vlád koaličních válek, které k ničemu nevedly, cestu kompromisu a vzájemné dohody jako jedinou možnou. Zároveň mají pětikoaliční politici prostor pro debatu na koaličních jednáních. V reakci na video předsedy koaličních Starostů a nezávislých a vicepremiéra Víta Rakušana to dnes ČTK sdělil mluvčí kabinetu Václav Smolka. Za předvolební kampaň hnutí STAN považuje publikované video, ve kterém Rakušan stylizovaný do hráče volejbalu uvádí, že dost bylo kompromisů, ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. ČTK řekl, že štěpení koalice to podle něj nezpůsobí. Video vzbudilo nevoli mezi některými občanskými demokraty.

Rakušan ve videu stylizovaném jako rozhovor po volejbalovém zápase říká, že "tohle nebylo dobrý". "Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy, je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat," uvedl. Jeden ze spoluhráčů se pak zeptá, zda to řekl Fialovi. "Řeknu mu to," odpoví mu Rakušan.

"Pan Rakušan si asi nevšiml, že branka, kam má mířit, je na druhé straně. Jeho sportovní video je tedy pořádný vlastňák. Doporučuji sundat dres a zalézt do šatny," uvedla dnes na sociální síti X bývalá místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.