Kolem 1200 lidí dnes přijelo na posvícení ve skanzenu na Veselém Kopci

Kolem 1200 lidí dnes přijelo do skanzenu na Veselém Kopci, aby navštívili tradiční posvícení. Kromě prohlídky roubených budov mohli ochutnat posvícenské pečivo, podívat se na pečení chleba v peci nebo na výrobu perníku tlačeného do dřevěných forem. Velkou atrakcí byl obyčej Stínání kohouta, který předváděl ochotnický soubor Čibako z vesnice Načešice na Chrudimsku. Obec je díky tomuto folklornímu zvyku zapsaná na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. ČTK to řekla Ilona Vojancová z Muzea v přírodě Vysočina, které skanzen spravuje.

Posvícenský obyčej má už předkřesťanské kořeny. Do poloviny 19. století byl spojený s obětí živého zvířete za úrodu. Později byl kohout kvůli kritice zabíjení živého tvora nahrazen dřevěnou figurínou. Stínalo se se zavázanýma očima dřevěným mečem. "Uchazeč se přibližoval ke zvířeti a přitom ho naváděli muzikanti, třeba harmonikář, takže šel po zvuku. Hudebníci ale zároveň matou, přecházejí a hrají z jiné strany, a pro přihlížející je to zdrojem zábavy," popisuje Vojancová.