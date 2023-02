Kolínští žáci zaujali příběhem pamětníka, který byl člen undergroundové skupiny

Dva žáci kolínské základní školy se se svým vyprávěním ze série Příběhy našich sousedů dostali do výběru deseti příběhů, které společnost Post Bellum zveřejňuje v Českém rozhlase v sekci Příběhy 20. století. V jejich zhruba čtyřminutové reportáži vystupuje člen undergroundové skupiny, pamětník zásahů StB a člen univerzitního stávkového výboru v Olomouci Jiří Dohnal, který dnes žije na Kolínsku. Škola rovněž využívá databázi vzpomínek pamětníků jako jeden z materiálů k výuce dějepisu, řekl ČTK zástupce ředitele školy Jan Chvojka.

Deváťáci Matěj Škramovský a Alexander Tatár měli původně vybranou jinou pamětnici, ale ta nakonec onemocněla, a tak nám společnost Post Bellum s výběrem pamětníka pomohla, řekl Chvojka. Příběh Jiřího Dohnala podle něj chlapce velmi bavil. "Získal si je i tím, jak svůj příběh líčil, byl vtipný a zároveň skromný," doplnil Chvojka. Dohnal hrál jako student za socialismu v undergroundové skupině Slepé střevo, která byla předchůdcem skupiny Mňága a Žďorp. Je pamětníkem zásahů StB vůči muzikantům, při sametové revoluci v roce 1989 byl členem výjezdní sekce stávkového výboru na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Podle ředitele společnosti Post Bellum Mikuláše Kroupy se každý rok do projektu zapojí 3000 až 4000 dětí z celého Česka. "S žáky pracujeme v menších týmech, buď oni sami nebo my jim pomůžeme najít zajímavého svědka dějin 20. století a pak už pracují s pedagogem a v doprovodu našeho koordinátora," řekl Kroupa ČTK. Děti by podle něj měly kromě samotných rozhovorů projít i archivní materiály, případně konzultovat s historiky.