Komik Kozub se ve filmu Spolu představuje ve vážné roli autistického muže

Herec komických rolí Štěpán Kozub se ve filmu Spolu režisérů Davida Laňky a Martina Müllera představuje ve vážné roli autistického muže. Komorní snímek je adaptací psychologického dramatu o životě s autismem. Vznikla podle divadelní předlohy francouzského herce a dramatika Fabia Marry. Film, který se představil na letošním 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, uvedou kina od 29. září.

"Když mě kluci s touhle rolí oslovili, stál jsem před velikým rozhodnutím, zda ji přijmout. Ale odmítnout takovou hereckou příležitost by byl hřích, a každá pochybnost je navíc dobrým předpokladem pro náročnou práci a to mě baví," uvedl Kozub. Vedle Kozuba, který ve Spolu dokazuje, že je schopen ztvárnit i vážný herecký úkol, se v hlavních rolích příběhu o komplikovaném soužití matky, dcery a autistického syna objeví Veronika Žilková a Kamila Janovičová. "Byli jsme i na konzultacích v centru, které pomáhá dětem s autismem. Štěpán (Kozub) tam pak i brigádničil, aby to do sebe nasál," podotkl režisér Laňka.

Děj filmu je příběhem pětadvacetileté Terezy (Janovičová), která se po rozchodu s přítelem vrací domů ke své mámě a bratrovi Michalovi (Kozub), desetiletému klukovi zajatém v dospělém těle. Její návrat navždy změní životy všech. "Film Spolu je o rodině, která by chtěla být spolu, ale nejde to," podotkl režisér Müller. "Tento filmový scénář je jeden z nejhezčích, které jsem kdy četla," řekla Žilková.