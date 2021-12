Komora: Ekonomika ČR stoupne příští rok o 4,3 procenta, reálné mzdy vzrostou

Česká ekonomika stoupne příští rok o 4,3 procenta. Mzdy reálně vzrostou, i přes vyšší inflaci. Roční míra inflace dosáhne 5,6 procenta. Vyplývá to z aktuální prognózy Hospodářské komory, kterou dnes na tiskové konferenci představil její prezident Vladimír Dlouhý.

Křehký hospodářský růst bude podle Dlouhého v inflačním prostředí záviset na předvídatelné měnové politice ČNB a rozumné rozpočtové politice vlády. Upozornil, že růst průmyslové produkce bude příští rok 4,8 procenta, tedy nižší než letos. Záleží ale na epidemickém vývoji a načasování obnovení dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Míra inflace by měla vrcholit v prvním čtvrtletí, kdy by podle průměrů renomovaných institucí měla přesáhnout sedm procent, uvedl Dlouhý. Poté by se podle něj její vývoj měl stabilizovat. Růst nominálních mezd odhadl na sedm procent.