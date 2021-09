Z kumulovaného dluhu státního rozpočtu 665,5 miliardy Kč v období od ledna 2020 do srpna 2021 činila vládní podpora podnikatelů zasažených pandemií koronaviru 185,3 miliardy Kč. Vyplývá to z výpočtů Hospodářské komory, které na předvolební debatě představil její tajemník Tomáš Vrbík. Poučením pro příště by podle něj mělo být to, že pomoc z veřejných rozpočtů může být klidně nižší, ale rychlejší a méně administrativně náročná.