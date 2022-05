Komora: Půl milionu domácností může do pěti let začít topit obnovitelnými zdroji

Do pěti let by mohlo přes půl milionu domácností v Česku přejít na vytápění obnovitelnými zdroji a až 400.000 zrenovovaných budov by mohlo ušetřit zhruba 350 milionů metrů krychlových plynu díky snížené potřebě energií na vytápění. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie a asociace energeticky úsporného stavebnictví Šance pro budovy. Kvůli sílící hrozbě omezení či zastavení dodávek plynu z Ruska by obnovitelné zdroje podle nich měly být veřejným zájmem.

V Česku je zhruba 4,5 milionu domácností. Podle odhadu komory by mohlo do pěti let 250.000 domácností přejít na vytápění tepelnými čerpadly, dalších 200.000 si pořídí kotle na dřevo, 100.000 akumulační kamna a krby, 40.000 kotle na pelety a 30.000 domácností bude využívat solární kolektory. Dalších zhruba 30.000 domácností se připojí na soustavy dálkového vytápění na bioplyn či biomasu. "Zšestinásobíme počet fotovoltaických střešních mikroelektráren. Do pěti let tedy vznikne nejméně 200.000 střešních mikroelektráren," uvádí odhad komory.