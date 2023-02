Komora: Roste počet firem, které plánují v prvním pololetí investovat

Počet firem, které plánují v první polovině letošního roku investovat jak do úspor energií, tak i do strojů, zařízení a rozvoje svých zaměstnanců, začíná růst. Vyplývá to z průzkumu Komorový barometr, který každý půlrok zveřejňuje Hospodářská komora. I v minulém pololetí podle barometru podniky investovaly více, než původně avizovaly. Růst investic byl ve skutečnosti o zhruba pět procentních bodů vyšší, než jaký byl jejich původní plán, zjistila komora. "To naznačuje, že se mezi firmami zlepšuje podnikatelská nálada, například díky příznivějšímu vývoji v zahraničních exportních teritoriích a rostoucí jistotě u vývoje cen energií. Pokud by se očekávání firem následně také promítla do jejich reálného investičního rozhodování, investice firem se můžou stát významným faktorem oživení hospodářského růstu ještě v tomto roce,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Investovat v tomto pololetí podle dat komory hodlají téměř tři čtvrtiny firem.