Komora: Většina firem čeká zdražování, tempo inflace by ale mělo klesat

Sedm z deseti živnostníků a firem očekává, že budou muset v příštích měsících zdražovat své výrobky a služby. Tempo růstu cen by ale mělo zvolnit a postupně se dostat k deseti procentům. Vyplývá to z průzkumu mezi podnikateli, který zpracovala Hospodářská komora a jehož výsledky poskytla ČTK. "U živnostníků a podniků odeznívá obava z drahých energií díky zastropování cen a klesajícím cenám na energetických trzích. Výrazně horší je ale stále situace u ostatních, neregulovaných nákladů podnikání. Materiály, cena práce nebo bankovní úvěry zdražují, což jsou výrobci nuceni promítat do cen své produkce. I zde je ale už patrné, že se nebude zdražovat tolik jako ještě před půlrokem. To je dobrá zpráva pro podnikatele i spotřebitele," uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ke zpomalení tempa inflace by podle Hospodářské komory mohly přispět i investice do energetických úspor, nových strojů a technologií, kterými se firmy snaží snížit své výrobní náklady. Komora předpokládá, že tyto investice by mohly podpořit i celkový hospodářský růst. "Za předpokladu, že stát bude provádět rozumnou měnovou a fiskální politiku, inflace bude klesat," uvedl Dlouhý. Hospodářská komora očekává, že se letos meziroční inflace sníží k deseti procentům.